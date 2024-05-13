高處未算高 大旺倉希斯繼續向上衝

希斯今季屬回流發展以來，成績最出色一季，今季暫取43W，自4月28日以來更加連贏5個賽馬日，以目前走勢，預料今季頭馬數字衝擊50W絕對有可能。明晚賽事希廐繼續布下強陣，當中不乏具備勇態之弗馬，「喜勝威龍」原裝人馬乘勝追擊，擺明車馬繼續數胡。

周三賽事希斯強勢而來，雖然大部分重心仍以外籍好手為主，但7磅仔黃智弘繼續被委以重任，當中第4場新勝「喜勝威龍」固然是爭勝要角，上場在黃智弘胯下取得在港首場勝利，雖然只屬五班頭馬，但贏馬姿態輕鬆，今次續爭五班，恃勇再有輕磅之利，更重要是馬匹向來跑法主動，黃智弘易於發揮，今仗仍有再捷機會。

冠寶駒減磅突擊

第7場「冠寶駒」今仗改由黃智弘接手，無疑近仗表現反覆，刻意由主理開之梁家俊，換上經驗稍遜見習生黃智弘，希斯自然期望騎者減7磅所帶來的威力，早前跑同程谷草一哩力拚獲亞，練者今場換人決心為此駒尋求突破。

至於另一場四班1650米編排在第2場，希斯雙龍出海，「武林至尊」及「錢多多」今季俱曾由潘頓贏過，不過潘頓分身不暇最終揀騎「武林至尊」，而「錢多多」則改配田泰安，兩者實力不相伯仲，論近績「錢多多」更為討好，剛戰贏完再出跑梗頸四，潘頓賽後指場地不夠快所致，跑回正常場地，預料有更佳表現。