譚榮根3駒上陣 過到關FatFat喇~

近期唔少馬主旺氣逼人，好似郭氏家族「美麗」系馬主早前曾連續5期有馬贏，而今期周三夜賽，有位馬主都要留意，所講就是老牌馬主譚榮根先生，今次跑馬地3匹名下馬「囍眼光」、「超眼光」及「勇眼光」齊齊上陣，各自有不俗機會，各位啱心水不妨買贏位過關。

第5場四班1200米的希廐馬「勇眼光」，今季初曾兩度上名，其中一仗僅敗於「飛漲」入Q出色，及後體力消耗多才演出平平，最近一仗於1月出戰田草跑包尾，賽後更曾跌倒，練者因此安排馬匹往從化休養再重新做工夫，此駒試兩課閘一次留住衝得第2名，另一次放頭走得第5名，表現均不俗，此駒今相隔4個月復出，重戴眼罩返首本谷草排2檔，可期重踏正軌。

第6場四班1000米的希廐馬「囍眼光」，一身栗色加四蹄踏雪，外形相當亮麗，而且與「加州星球」及「永遠美麗」同出自父系「花旗」，血統有保證，最近一課試閘順速度走即得第1名，走勢十分成熟，評52分插四班有利可圖，有望一出即勝。

尚有第8場四班1200米的蔡廐馬「超眼光」，上次同程初出留前鬥後，尾幾步追勢極強得第5名，3歲馬熱身後繼續操足，相信可再進一步。況且上仗初出已由潘頓揀騎，續配冠軍騎師當然令人憧憬，且看能否克服12檔，為馬主譚榮根帶來頭馬了。