砂漿金剛試閘第1谷行料 轉倉想爆丁仔樽？

告東尼踏入5月手風順已交出6W，5月1日先有「顏色大皇」造就徒弟鍾易禮畢業，之後周日則有「美麗邂逅」爆大冷，皇太后紀念盃「當年情」及「錶之五知」更構成連贏返來，上周三晚又有「正氣青驅」、「開心勇駒」及「美麗歡聲」取下3W完成帽子戲法，雖然剛次沙田未有頭馬交出，但今期谷戰隨時又連場數胡，告東尼現時以43W排名練馬師榜第5位，絕對有力重新進佔練馬師榜前4名行列，一於吼實東廐馬！

第3場三班1800米，「又龍串鳳」早前取下冠亞各一，或因為用多了體力，近兩戰表現平平未能再入三甲，不過，東廐不少有能力馬往往遇到好形勢即重拾威力，此駒今增程排4檔好位，均速分子易擺前走，不得不防。

第4場五班1650米，「鷹勇猴王」季初曾在同程入Q，此程當屬出路，其後出賽表現平平，與出閘意外或賽後驗出氣管多血有關，前仗泥地僅敗於「飛騰騅」蹄下得第2名，可見現時狀態甚勇，剛戰返谷草一哩則遇上好黏地落敗，不用太過介懷，今次用王牌再戰同程，未交代馬戰意極盛，提防又變身。

第5場四班1200米，5歲盛年馬「三代同心」大前仗開齋一役輕勝「光輝所願」，姿態有目共睹，勝後加分加磅後兩戰雖敗但輸得不遠，已漸漸消化加分幅度，今次重配贏馬拍檔班德禮亦可收合拍之效，排3檔優勢更大，值得捧場。

第6場四班1000米，跌到41分的「會展二號」於上次出戰同程得第5名，只輸兩乘半乃來港後最接近一次，4歲馬來到季尾跑起狀態，埋門與同倉兩駒拍跳彈閘，工夫明顯加強，主動馬今次排5檔及孭114磅全場最輕，若然順利搶出即有望取得首捷。

第8場四班1200米，今轉投東廐初出的「砂漿金剛」擔當搏殺重要角色，此馬上季在丁廐曾取得連勝，當中蹄下敗將「能文能武」之後完成跨季4連捷，可見「砂漿金剛」實力絕不簡單，轉倉操足有進步，埋門贏大閘兼拋離「包裝猛將」逾3乘，有力一出即勝。告東尼今次憑此5匹機會分子隨時贏出「練馬師王」，不妨買番注。