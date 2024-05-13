【邊有馬場唔畀掟馬簿？】剛木火兄弟輸條毛 米高4駒等追數！

鄭俊偉早前憑「新力」摘下今季第12W，現時只要多取4場四班或以上頭馬就可畢業上岸，可惜剛剛「木火兄弟」大好形勢輸少少，未能再逼近，不過此位華籍倉主今次谷草夜賽派4駒參戰，結合評分或近況都有不俗機會，「好如意」比季初獲亞軍一役低9分，今改配黃智弘只負126磅，計數可出頭，「多多勇駒」繼續配今季贏馬功臣董明朗排2檔起步，演出可靠，尚有轉投鄭廐跑過兩仗的4歲馬「宇宙動力」，上仗賀銘年胯下得第6名亦有進步，操足原裝配搭再來，決心坐正。

鄭俊偉向來部署進取令人尊重，因此得到不少馬主支持，現時練者為爭取畢業必加倍肉緊，今次不妨追買鄭廐幾駒。

第1場「焦點」今季12月轉投鄭廐初出至今6次上陣，雖然未曾上名卻多次於四班追近，上仗初落五班負133磅拚敗後獲減3分，今次改配傷愈復出的陳嘉熙，負125磅不重，騎者季內於谷草贏過5場且幾度爆出大冷W，一再於急彎跑道交出驚喜表現，加上鄭俊偉將其中王牌用在「焦點」身上也反映誠意，有分頭更加值博。

第2場四班1650米，「好如意」季初評64分於三班田草1400米跑獲亞軍及1600米跑獲季軍，以為很快可以打開勝門，後來卻因傷休息，但抖夠復出進度良好，3月復出至今上陣3次，名次愈來愈好，上仗出戰四班田草一哩負132磅得第6名，只輸兩個多馬位，今次轉戰谷草除了級數可恃，改配黃智弘只負126磅適中，隨時更添威力，獨贏可捧。

第3場三班1800米，「多多勇駒」今季轉鄭廐後已贏馬交代，而且狀態長勇，現時評62分，相比12月時贏谷草2200米一役低1分，當然有着數。本身在谷草1800米曾取得1W2P，也屬耍家路程，今回排2檔起步有利，力足拚勝。

第5場四班1200米，蘇特恩盃，4歲「宇宙動力」今季初在伍廐初跑谷草同程即上名，轉投鄭廐後也鎖定目標兩度攻此程，經一仗適應後，上仗4月24日配賀銘年跑得第6名，走勢吸引，埋門由騎者親自拍跳彈閘，備戰工夫積極，用王牌及續配賀銘年執韁，保持進度可勝回一仗，可買獨贏及位置。