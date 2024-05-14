【練馬師王】基於呢個原因 兩大華倉勿沾手

上周六沙田「練馬師王」，掛頭牌的呂健威連場出擊，可惜頻頻搏失，全日埋單只贏「禪勝輝煌」，最後更被姚本輝食尾胡成功絕殺。至於今期谷戰，兩大華倉出馬數目不多，即使取得起孖，亦未必湊夠數封王，切勿沾手。

另一邊廂，在港開倉第2季的黎昭昇馬房，予人感覺雷聲大、雨點小，季內暫時只得25W，成績當然未如理想，季內尚餘17期賽事，一定要急起直追。今期谷草夜賽，黎廐共派9駒上陣，剛好遍布每一場，換言之場場有機會攞分，有望爭取本季第3次勝出「練馬師王」，不妨拭目以待。

冠軍騎師潘頓季內曾為黎昭昇贏過7W，今次「月球」及「極速滿貫」俱起用馬房重要取分功臣，當然有料到。打頭陣的「月球」上季轉投黎廐旗下，未嘗獲勝，以往跑1200米路程才合發揮，但剛戰角逐谷草1000米，仍能後追奪季，反映目前狀態有轉好迹象，現評25分處於淘汰線內，突然出動潘頓，決心打護級戰，鬥志鮮明。由於有望先聲奪人，故投注黎昭昇的「練馬師王」時，適宜在頭場開跑前「入場」落注。

至於第4場「極速滿貫」季內唯一勝仗，由潘頓取得，今次人馬重逢，又響起出擊信號。「極速滿貫」交出水準時，有本事擊敗「赤兔猴王」及「極速奇兵」等強手，目前減到40分，居然可以返回五班角逐，優勢不言而喻。

另外，黎昭昇以往甚少與法國騎師巴度合作，雖然未能交出頭馬，但半數取得奬金，成績尚非太差。第7場「超威力」剛戰田草一哩初配巴度，採取前領跑法，最終闖入第4名，人馬仄準後，今次移師谷戰上陣，排1檔應可繼續搶先，隨時放出彩虹。

「練馬師王」開售賠率

1.伍鵬志 4.25倍

2.方嘉柏 4.5倍

3.黎昭昇 5.0倍

4.大衛希斯 7.0倍

5.文家良 14倍

6.呂健威 14倍

7.告東尼 14倍

8.羅富全 17倍

9.廖康銘 30倍

10.巫偉傑 30倍

11.沈集成 40倍

12.賀 賢 45倍

13.韋 達 60倍

14.徐雨石 75倍

21.其他練馬師(葉楚航/姚本輝/鄭俊偉/容天鵬/蔡約翰/蘇偉賢/丁冠豪) 25倍