潘頓深信大至尊能應付遮打盃2400米

「大至尊」已報爭2400米一級賽遮打盃，爭取成為史上第6匹在同季包攬該錦標及打吡的賽駒。自香港賽馬於1971/1972年度賽季轉為職業化以來，只有5駒達成此成就，包括「同德」、「翠河」、「有性格」、「爪皇凌雨」及「爆冷」。

「大至尊」前仗勇奪打吡，上仗出爭女皇盃，惜受黏地影響，最終以第8名衝線。「大至尊」將於5月26日出戰遮打盃，首度增程角逐2400米，潘頓將繼續主轡，他表示：「『大至尊』在海外曾跑過一次濕軟地，以9個馬位落敗，我們認為濕軟地是導致馬兒上仗失準。上仗也是馬兒以破紀錄時間勝出打吡後的首仗，可能耗力較多。此外，面對一眾國際一級賽盟主也是大挑戰。我們要讓牠回到乾快地上作賽，再次評估馬兒才能確定。」

潘頓續說：「『大至尊』從未跑過今仗途程，不過牠是匹從容不迫的賽駒，會發揮所長以應付今次途程。」

潘頓下月前往日本為「遨遊氣泡」主轡，角逐6月2日1600米一級賽安田紀念賽，他說：「我認為『遨遊氣泡』是合適的賽駒，具備速度以佔取好位，而當地的賽駒起步後通常會快速上前。這場一哩賽的挑戰不小，但牠能夠應付得來。今仗對牠有利的因素不少，也有較充裕時間回氣。對於任何遠征杜拜的賽駒來說，一回來便在冠軍賽馬日上陣，都有點倉促。馬兒上仗表現不俗，但我覺得牠晨操時看來更精力充沛，希望這意味着牠會以最佳狀態遠征日本。」

潘頓於周三策騎7駒上陣，包括「合夥奔馳」角逐尾場三班1200米，他說：「馬兒仍處學習階段，在晨操中，牠不算是最容易策騎的一駒，我不會在晨操時策騎此駒，因為牠難以駕馭，我策騎此駒出賽，有時也會被牠考起。『合夥奔馳』具備速度，能居於有利位置競跑，上仗是我夥拍此駒出賽3次以來，首次能在賽事中段放鬆地跑。」