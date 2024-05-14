【張基焦點】會展二號操起搏殺

雖然已升格為大師傅，但鍾易禮仍可以交出好成績，今期跑馬地賽事繼續得到師傅告東尼支持，「會展二號」質新馬正在不斷進步中，在四班負輕磅已有權出頭。另外，「勝利同盟」落到五班優勢太明顯，對手不強，可為丁冠豪扳回一仗。「大千氣象」重配布文可望回復競爭力。「超威力」回師谷草一哩更合發揮，對手不強機會樂觀。

第6場四班1000米，「會展二號」台型不差，近期演出亦不斷進步中，始終質素尚新，剛戰跑此程走勢明顯比前更好，最終落後兩個半馬位得第5名，復課後操練加強，埋門有安排3駒拍跳彈草閘，狀態已谷起，予人觀感甚佳，今次再跑谷草最短途對手不強，檔位也不差，當然有權打開勝門。

第4場五班1650米，「勝利同盟」曾於四班此程入Q，剛戰突然轉跑泥地原來是求減分，今次降班而來，改用馬房愛將霍宏聲，本身曾跑谷草入位，預計今場留放會更好，落到五班抽1檔好位，出頭黃金機會。

第3場三班1800米，「大千氣象」愈來愈進步，曾經試過氣管有血，因此已無安排游水，但馬身愈來愈壯，體重亦比上仗增加18磅，踱步亦好火，本身要早少少發力，今次重配較熟手的布文，再遇「港林福將」可以反先。

第7場四班1650米，「超威力」剛戰於田草一哩放得不慢，即使在長直路也可捱至第4名，今次轉爭亦有根據的谷草一哩，抽1檔好位，黎昭昇亦要爭成績，對手平平可爭勝。