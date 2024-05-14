【進階選項】椒椒醒喜逢弱旅

近期無論本地抑或海外賽事，即使你度績左計右計，最後仍可以被一個跑道偏差形勢完全推翻。就近期無論谷草、田草或田泥，基本上前置型馬較上風，後追要在中內欄跑線取道，掟出大外檔成功數目零碎。除跑道偏差外，季尾賽事水準下滑，就像谷草四班1200米，只要有份落場，任何一駒都有跑出的可能性。

第8場廖廐「椒椒醒」已一直留意此駒走勢，上場賽前試谷閘轉彎走勢尚算不俗，落場跑田草排1檔，可惜當日場地起變化，直路馬兒上前時一度受阻，質新馬遇阻折加上鬆軟場地自難跑出應有水準。本身出賽初期脾氣甚大，但已經能上名反映底質不弱。霍宏聲近期手風差是事實，即使季內騎練合作愉快，但如剛戰「妙算歡騰」換人亦上名，今場「椒椒醒」亦配上巴度，同場對手能力十分薄弱，我認為這匹4歲「信可成真」子嗣目前仍未見到其最好一面，但在這組已夠贏。

第2場鄭廐「好如意」澳洲時已出賽13次之多，直至來港前兩仗轉倉後到昆士蘭才兩捷，最後一仗於東奔馬場贏1650米。上季及今季初可以在三班上名，四班肯定有水位，不過睇獸醫報告便知道此駒足部韌帶一直存有問題，重身大馬操練上亦要小心翼翼。上周跑田草1600米有票數支持，可惜全條直路被「超威力」阻擋去路無從發揮。今次轉過來谷草，10月董明朗跑同程第四，對手實力遠較今場為佳，配黃智弘減7磅排外檔，只要出閘順利用均速擺前走，便有機會賺到跑道利前置形勢。