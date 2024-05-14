【獨門秘技】尾兩場捧後追馬

香港賽事難賭，你睇剛周日法國轉播的5場，賽果更出人意料，根本現今賽馬活動太多外來因素影響，正如法國突然來一場暴雨，場地狀況完全不同；正如本港早前因天雨關係，必定係守前列位置馬才具爭勝機會，純靠後追之馬只有跟跑，因此很多假賽績陸續會在近期出現，宜小心推敲。

第8場四班1200米，「東方寶寶」初出78倍大冷門於同程入Ｑ，沿途居後末段狂追，最後幾步竄勁根本難預料，險些令提早收韁「電子宇宙」的希威森出事，實力擺明超第四班；再出3.8倍大熱門，守好位直路擺正軚衝刺，可惜當日場地無得追，賽後霍宏聲解釋馬匹未能適應好黏地該晚偏差完全不利追，今次人馬再來跑番正常場地，應可收復失地。

第9場三班1200米，「快搏」上仗與「東方寶寶」同晚出賽，為全晚其中一匹早段居後能追入Ｑ之馬，造高難度動作，季內首兩仗贏三班同程，走勢俱有餘未盡，細場最啱發揮，季中回氣上仗評分回到贏馬時即取亞軍，擺明留待季尾作第2輪攻勢，場地快慢皆宜，值得再追。■西門獨

西門獨Q過關

第8場2東方寶寶

拖 1電子宇宙3超眼光4砂漿金剛

第9場6快搏

拖 1紫雲冰2合夥奔馳10多利神駒