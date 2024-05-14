【三重彩地帶】轉倉第2W「馬上」送到

廖康銘練馬，起初給人印象是水準飄忽，但始終初來埗到需時適應，季中打後馬匹穩定性已明顯勝前，今次推介兩匹廖廐馬「馬上旺」及「駟跑得」近期都有表現，可望接續殺入前列。

第4場五班1650米，「馬上旺」轉廖廐後贏同程一役，從尾列殺上追贏，在五班並不常見，原班再添勝仗應非難事。

「極速滿貫」上場復見走勢，落班用番今季贏馬拍檔潘頓，可動食指。「堅有利」不止一次在四班跑近，降班可起作用。「贏盡天下」可取之處是夠準。「喜勝威龍」上場票勁而贏甩，信心十足，5歲開竅未為晚也！

第7場四班1650米，「駟跑得」前仗同程逆境下追入第3，跟牠同步殺上獲亞的「銀進」翌仗補中，「駟跑得」再出卻受制步速只得第5，今場不乏前置型，應有足夠步速讓「駟跑得」發揮後勁。

「威武勇駒」季初配艾道拿贏四班同程，升班後連敗均跑其他路程，惟降班即回師勝途兼人馬重逢，一切盡在不言中。「都靈勇士」苦戰多季終在上場開齋，這類馬唔會甘心只得1W。「皇仁福星」放頭，「同寶寶」跟前，若然C欄大利前置，兩匹伍廐馬互相掩護下，隨時有驚喜。■海東