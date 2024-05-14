【投注見解】韋達收得必屬佳品

13屆冠軍騎師韋達在港打滾多年，其成功之道便是人際關係好，即使自立門戶開倉，一樣靠着極佳人脈，馬房養馬長期接近爆倉，現時便有64匹馬，雖然成績未算十分標青，但每季都有穩定頭馬，上季最差亦有37W，而今季暫得34W，尚餘兩個月，要超越上季成績不成問題，相信可衝擊40W大關。

由於與不少馬主關係好，他們樂於大灑銀彈引入新血，韋達從來沒有不夠馬的煩惱，所以他近季也甚少接收舊馬，但如果他肯要的話，必是經過挑選。以今季為例，韋達轉倉馬成績驕人，「揚威四方」、「撼天鐵翼」、「紅逸舍」及「喜愛善」轉廐首戰全跑獲亞軍，「揚威四方」之後交出兩W，其餘3駒之後都未甩過三甲，鬥志毋庸置疑。

今戰第6場「喜中喜」在上手葉楚航馬房時4戰皆負，季初又因腳傷退出，也許問題多多，終於在3月交到韋達手上。此駒來到新環境很快重新投入操練，看來腳傷已無大礙，韋達3月尾親操一課，不久後安排牠試1000直路閘，在希威森胯下貼外欄順放跑第1，姿態從容大把在手，其後再試谷閘1000米，這課也是貼欄帶領，放到最後一步收韁才被趕過，兩課閘皆試得出色，操弗角逐谷草1000米，除去試閘時也未有佩戴的眼罩，由策騎放頭馬有一手的艾兆禮執韁，有望省靚練者的金漆招牌。

■梓忠