【J臣研究所】都靈勇士賽績高水

剛周一晚同下季新練馬師游達榮食飯，談及一啲合作事宜，筆者同游達榮係喺過去一個月嘅一個拍賣會中認識，當時情況十分搞笑，事關當日咁啱筆者有一匹馬出售流拍，而流拍後不足半分鐘，馬漢雅助手已向我們開價，最後稍稍蝕賣，事後喺拍賣馬場內即時撞到游達榮，佢見我係香港人梗係即時寒暄一番，當時佢都未知那匹馬是我們出售，講講吓講到佢拍檔買咗我哋隻馬時，話隻馬隨時有機會透過佢喺香港作賽，當我哋表明身份後都有啲尷尬，當然鬼佬笑兩句就飲支啤酒繼續吹水。剛周一飯局間，佢當然想搵馬主支持，現時已落實約有15隻馬來投，6月正式開倉就可以收馬訓練，以佢32歲近年最年輕練馬師身份，希望為下季香港馬圈帶來新氣象。

佛誕跑夜馬，文家良馬房尚欠1W即上岸，今期擺重兵要吼實。第7場「都靈勇士」力拚3季終於在上仗贏馬開齋，睇番上場步速未算快而能後上衝贏「銀進」，後駒再出補中反映賽事水準高，似乎馬房上岸睇呢隻。「同寶寶」能力有限但演出穩定；「樂捉鳥」新勝猶勇，此兩匹輕磅馬都有力威脅。

另外第8場文廐亦有新勝「電子宇宙」列陣，計馬上場贏馬水準一般，但今戰對手更弱，跑出水準應可坐亞望冠。「砂漿金剛」轉投東廐試閘大勝，明顯變咗另一隻馬。「東方寶寶」上仗多少輸在跑變化地欠適應，今場隨時重現真身。