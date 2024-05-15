【耀眼精選】時時如意轉場搏殺

巫偉傑今季擔正暫有14W響手，成績雖然講唔上好但都唔算差。不過冇比較就冇傷害，對比同樣新開倉嘅廖康銘，以巫廐現時擁馬量達60駒，竟然落後6場頭馬比養馬少8匹嘅廖廐，呢位華籍新紮師兄明顯遜色些少。當然養馬量多寡同頭馬數字唔係畫上等號，馬房充斥老弱傷殘，可用嘅子彈唔夠人多，任你叻到曉飛，識變魔術都變唔出樣，之不過輸畀同期新人太遠嘅話，點都會有壓力。相信響季內餘下時間，巫偉傑會盡量數胡，今期筆者對佢訓練嘅「時時如意」最感興趣。

「時時如意」出自暫時響香港唔係好成功嘅「海軍旗幟」，呢系馬近兩季先後有6駒上陣，仲未有頭馬交出，完全遺傳唔到父系早熟特性。不過「時時如意」初出喺總場次601田草直路賽，演出比想像中好，出閘向內挨擦全程走稍蝕嘅跑道中央，拉士400米持續內閃，最終只輸3個半馬位，頭馬「萬事快」再出輸畀超班嘅「天天同樂」；季軍「還看今朝」上周六不利形勢下追回第4；殿軍「飲杯」上期夜賽受制劣檔後上第3，反映601場水準唔錯，「時時如意」初出有本事輸近，證明具一定能力。熱身後轉戰水準較弱嘅谷草，隨時交出令人耳目一新演出。