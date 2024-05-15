【分秒在握】今次仲唔紅到發紫？

方嘉柏今季成績算不上好，但亦不能算差，現時42W雖處練馬師榜第8位，但只要多贏4W已能躋身三甲，因此亦可算是穩守前列。以小方兵力，筆者相信練者季尾會有一輪攻勢展開，今次尾場「紫雲冰」落到三班已須吼實。

本來方嘉柏季初排名不俗，但去到3月時突然「急煞」，整整3月份，就只贏出一匹「仁心星」，在一個長期爆倉的馬房而言，可說是異象。幸好到了4月份，柏廐成功反彈共取7W，重返前列。到了5月份跑過4戰，暫時柏廐只贏出一匹「銀進」，不過今次7駒列陣，估計又係郁手時。

第9場三班1200米，論風頭當然係一連3捷的「合夥奔馳」一時無倆，但此駒最近3次贏馬，跑法上都係跟守好位直路再爆一段，今次同場快馬不少，此類跑法未必太有利。反而方嘉柏馬房的「紫雲冰」，上季3W6P衝上評分新高後，於二班當然爭勝有難度，而且馬匹上季尾跑完第3後，曾因不良於行而接受球節手術，這亦是此駒季內延至1月方復出的原因。

如此一來，「紫雲冰」既在評分新高，又要克服腳傷問題，因此季內4戰未勝，絕對可以理解，不過話說回頭，此駒季內兩戰谷草最差亦跑第5輸兩位多，表現其實未算差。此駒上仗出爭泥地，慢閘跑第6可收熱身之效，加上減去寶貴2分，今次終於可以重返三班作賽，今次馬房出王牌、除去眼罩、降班用黃智弘減7磅，還要有運抽個2檔，難得大樹遮蔭，不搏何待？

■長風

第9場 1紫雲冰 2合夥奔馳

9加州德至 10多利神駒