【場地點樣】紅假谷草夜賽循例掛牌好地

今日適逢佛誕公眾假期，跑馬地馬場今晚馬照跑，9場草地賽事以移欄C跑道進行角逐，頭場開跑時間為晚上6時40分，就目前場地預測為「好地」，度地儀指數為2.72。

雖然目前場地又係指定動作預測「好地」，但以現階段備受負評嘅谷草場地，縱使掛牌正常，以近期耗損場地鬆軟狀況，亦難望會有太乾快場地出現，更何況今次以C欄競逐，相信直路作差情況會較為明顯。

踏入季尾階段，谷草賽事講求馬匹能否蝕得起，所以排於內檔馬匹，守好位伺機而動，總比外疊推進馬匹較為理想，除非一直掙取主動，直路沿欄位繼續推進，否則馬匹於彎位拉定外疊，沿直路中外疊長驅直進，依然係最佳跑法。

谷草C欄夜賽，一如C+3欄形勢，來自內檔頭馬優勢明顯，就以3、4月兩次場地情況較差賽事，單是2次18場賽事，1-6檔頭馬已佔13W，7-9檔位佔4W，能夠於12檔贏馬，就只有班德禮騎「皇帝英明」，而騎者亦曾於9檔以「發漲」贏馬。

其實以班德禮於C爛成績，出賽次數較少但有5W，能夠一再於不利形勢下贏馬，今晚只得3匹坐騎，亦不妨從中加以推敲，尚有黃志弘也是在C欄出賽14次，卻有5贏3位成績，7磅仔當然今戰仍有憧憬必要。

此外，值得一提尚有田泰安，雖然谷草C欄今季摘下7W，跑獲亞軍卻有16次之多，雖然搏風險大，但以三哥坐騎作為連贏推敲，卻有一定保證，各位不妨加以推敲。