浪漫勇士帶挈 麥道朗今年重登世一呼聲高

浪琴全球最佳騎師排行榜，去到11月底最後一個星期日至埋單計數，然後响12月嘅香港國際賽期晚宴至中，至會對舉行冠軍頒獎，不過依家雖然仲有半段路程，似乎無乜競爭性，而大家熟悉嘅麥道朗，若然呢個星期六，若然佢夥拍擂台躉「勝願」(I Wish I Win)，可以捧走東奔一萬錦標，將會加多12分率先過百，以6場G1頭馬成績，累積110分，領先只得38分嘅川田將雅，足足有72分嘅差距。

雖然話歐洲馬季剛開始，上屆浪琴全球最佳騎師莫雅，數字上仲有好多追趕機會，不過剛剛舉行嘅英法二千堅尼，莫雅手執古摩亞兩匹明星馬，正係落筆打三更，一再遭遇滑鐵盧，所以話要贏一場G1，並唔係想像咁容易。

相對嚟講，麥道朗今年開個頭相當靚，最重要就係多咗來自香港嘅「浪漫勇士」，幫佢擸咗3場G1，嚟緊「浪漫勇士」下個月又會轉戰日本安田紀念盃，即使澳洲餘下馬季，只剩番3場G1檔期：東奔一萬錦標、Kingsford-Smith盃，同埋史德布克讓賽，但唔好忘記，跟住春季嘉年華復常，仲會有10至12場嘅認可G1賽事，可以爭取分數嘅機會。

其實麥道朗上屆同莫雅都係同贏咗8項國際一級賽，因為二、三名次數不及，分數先至不及莫雅同戴圖理，衞冕世一夢碎，不過以目前分數形勢，加埋下半年爭取成績嘅機會，老麥要重奪世一，都可以講係呼之欲出。

浪琴全球最佳騎師排行榜，係以全球100大一級賽成績計算，冠軍獲得12分、亞軍獲得6分，季軍獲得4分，目前頭五位騎師成績：

78分 麥道朗；

38分 川田將雅；

36分 潘頓；

30分 寶遜；

30分 連達文。