明日排位朝5組大閘 遨遊氣泡遠征前最後檢閱

明日排位朝，但卻安排香港從化兩地俱有試閘，香港方面更加熱鬧，共編5組大閘，再加上最後試跑，更有慣常周四草地彈閘，明早晨課肯定相當忙碌。

就明日5組沙田大閘，共編2草3泥，而從化就只有伍鵬志全數4駒，只編一組閘。明日亦係自5月7日為保養賽道關係，取消慣常一月一次草地大閘，以全泥閘代替，如今首次回復舉行草地大閘，不過亦只編2組而已。

兩場草地大閘，分別為1000米與800米直路閘，焦點所在，當然是第一組1000米大閘，將會遠征日本安田紀念賽之「遨遊氣泡」，會中潘頓親自考驗，視為最後檢閱。

「遨遊氣泡」剛於昨日在泥地由助手跳兩段，而經過明日操練最後檢閱，就會安排與「浪漫勇士」於下星期二(21日)，一同啟程飛赴日本。

「浪漫勇士」與「遨遊氣泡」落實遠征6月2日舉行的1600米一級賽安田紀念賽，現時兩駒已密鑼緊鼓備戰，兩駒同樣於下周二(5月21日)啟程前往日本參戰。今晨(5月14日)「浪漫勇士」試由助手劉家泰主理出試草地，此駒在草地與「十八掌」拍跳3段。試完之後，沈集成也表示滿意狀態。

另外，姚廐「遨遊氣泡」今晨(14日)在泥地快操兩段，此駒已報名參加周四(5月16日)1000米草地試閘，屆時將由潘頓親自主理，加強人馬默契。