韋利安力撐 蘇兆輝又有筍盤爭G1樂景傑錦標

蘇兆輝早前以「女君」爆冷勝出英國一千堅尼，取得個人首項經典賽事頭馬，別具意義，並為自己帶來重生機會。蘇兆輝蒙上污點失意香港馬圈，停賽10個月之後，刑滿復出以為要艱苦打拚，尚幸仲有幸運之神眷顧，如今支持度逐步回升，尤其係練馬師韋利安，兩人合作擦出唔少火花。

本周末轉播嘅樂景傑錦標，蘇兆輝喺呢場一級賽又會孖住韋利安，夥拍「卓倫谷」（Charyn）出戰，被視為爭標分子。呢匹灰獸上季原本由韋利安愛將易健寧主理，不過騎者今年簽約成為Amo Racing主帥，韋利安用人之際，今季就交由蘇兆輝接手，更加成為蘇兆輝喺英國馬季復出嘅首勝頭馬，意義重大。

「卓倫谷」上月底再由蘇兆輝勝出G2沙丘園一哩賽，人馬合作兩戰全勝，今個周末升呢跑樂景傑錦標，騎者都希望把握機會，再添G1榮耀，更重要係贏回更多支持。

此外，如今形勢上亦大大提升「卓倫谷」爭勝機會，皆因紐百利近日連場大雨，場地或會起變化，樂景傑錦標擂台躉「旋進軌跡」不擅變化地，幕後事先張揚若然周五繼續有雨，場地掛牌「軟地」，好大可能於賽日早上退出。

目前，「卓倫谷」喺樂景傑錦標被列為第3熱門，次熱門就係黎敏滔出戰嘅法國賽駒「大石」。