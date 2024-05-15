【戰況R3】梁家俊終於破2字 季尾追落後！

第3場三班谷1800米，得9隻馬上陣，結果擺前面走嘅兩隻埋Q返來。上次重開勝門的「港林福將」，今次再爭同班同程加磅唔多，閘前著綠格由5倍幾跌到落3.9倍，飛數都真係好勁，沿途帶頭走得頗順下，直路壓下攝內欄的17倍冷門「又龍串鳳」，兩駒雙雙彈開餘駒。至於大熱門布文的「大千氣象」，今次已經冇點蝕位，亦都冇好似上次咁塞塞阻阻，但衝落都係唔多，只跑第6名而回。至於今晚連場跑P的伍鵬志，又有「錶之量子」跑近得第4，而轉姚廐初出的「非惟僥倖」則得一席季軍。

羅富全賽後話「港林福將」體形大隻需要幾場熱身，最近狀態起咗可以交出穩定表現，此駒上仗三班負輕磅贏，今場加磅唔多，而且少馬場合，所以都有優勢，不過今場都有「摩界」喺到逼佢，梁家俊賽後匯報都話隻馬放鬆咗，所以都唔太擔心，不過呢兩場都係硬拚，所以季內部署如何都要睇吓隻馬賽後狀態。

羅富全今季第37W到手，近7期贏6期，季尾成績返晒嚟，而鞍上人梁家俊贏到今季第20W，睇吓餘下日子可唔可以贏番多啲馬？

第3場賽果：7-1-5-6

二重彩賽果：7-1(最後賠率59)