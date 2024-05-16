【賽後報告】今晚好多熱門都驗到有事！

今晚有唔少馬都出事，好似第2場「領創動力」心律不正，第3場「大千氣象」及第4場「飛雲」氣管內有很多血，另外第4場「贏盡天下」流鼻血，第5場「創奇蹟」坐車整親右前腿。

是場賽後報告撮要：

第1場：「快馬加鞭」抵達起步點後被發現口內有血。獸醫檢查後，認為此駒適宜出賽。賽後，潘頓報告，「月球」於陣上領放，其後在直路上對催策毫無反應，他未能就坐騎令人失望的表現提供任何解釋。

第2場：賽後，田泰安報告，「錢多多」沿途走勢令人滿意，但直路上對催策毫無反應，他認為較鬆軟的場地或會較合坐騎發揮。內窺鏡檢查顯示「果然得」的氣管內有很多血。「領創動力」發現心律不正常。

第3場：「大千氣象」氣管內有很多血。

第4場：「贏盡天下」流鼻血。

第5場：「創奇蹟」在運往跑馬地馬場途中煩躁不安，右前腿受傷，其後小組按照獸醫意見於開跑前著令此駒退出此賽。被查詢時，布文表示，「飛雲」在閘內站姿笨拙，曾接受閘廂助理員的協助。他說，坐騎於開閘時顯得猶豫，因而失地及居於較賽前預期為後的位置。他又說，坐騎居於馬群尾列時走勢良佳，他於轉直路彎時原本屬意讓坐騎推進至內疊以節省腳程，但未能做到這點，因而選擇於趨近450米處時將坐騎向外移出以開始推進上前。他進一步表示，「飛雲」於直路早段對催策反應良佳，但於接近100米處時未能再增速，自該處起衝刺一般。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。

第6場：「開心馬」在亮相圈內踢中欄杆，抵達起步點後接受獸醫檢查，獸醫表示此駒口內有血，但適宜出賽。賽後，賀銘年報告，儘管「華麗活力」於早段受催策，但未能展現前速，因而被馬群拋離，全程並無積極參與競逐。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第7場：見習騎師黃智弘（「冠寶駒」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於過了1500米處後容許坐騎在尚未充分帶離「超威力」下向內斜跑，導致「超威力」須勒避「冠寶駒」的後蹄。小組判罰見習騎師黃智弘由5月29日星期三開始停賽，直至6月6日星期四才可再次出賽（3個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定見習騎師黃智弘的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的欠佳策騎出賽紀錄。

第8場：「椒椒醒」進入跑道時數度碰撞欄杆，抵達起步點後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。

第9場：賽後，見習騎師黃智弘報告，「紫雲冰」沿途走勢欠順，表現令人失望。