3駒報法國凱旋門大賽 日本可以打爆機未？

日本馬王「春秋分」成為去年全球評分最高賽駒，足以證明現時東瀛馬匹嘅國際地位。事實上，近年有唔少日本賽駒南征北討，積極參與世界各地不同嘅大賽，依家唔止跑草地，甚至泥地都一樣咁耍家，好似早前嘅美國三冠大賽首關，2000米G1肯塔基打吡大賽，矢作芳人訓練嘅「青春永駐」力拚下取得季軍，表現令人眼前一亮。

除咗肯塔基打吡大賽，日本人夢寐以求想贏嘅海外一級賽，梗係法國凱旋門大賽，日前法國嗰邊公布咗呢場2400米草地G1嘅初步報名馬匹名單，就有3匹日本賽駒報名，分別係上屆有馬紀念賽冠軍「勝局在望」，同埋去年於G1希望錦標包括頭2名嘅3歲馬Regaleira同埋Shin Emperor。

對於「勝局在望」，馬迷應該唔陌生，事關此駒曾於2022年遠征法國，可惜於凱旋門大賽只跑尾二，而今年復出角逐杜拜草地大賽取得第5名。至於一對3歲馬Regaleira及Shin Emperor早前在日本三冠頭關皐月賞，可惜只跑第5、6名，而後駒本身係2020年凱旋門大賽冠軍「設計名師」(Sottsass)嘅全兄弟馬。

另外，愛爾蘭名牌練馬師岳伯仁今年亦有10駒報咗凱旋門大賽，包括剛於英國二千堅尼大賽慘敗嘅「名戰古城」(City Of Troy)、「多產巨匠」（Auguste Rodin）、長途好手「饒舌達人」(Kyprios)等。