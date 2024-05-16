周六受注星洲英國12場 周日再有日本橡樹大賽

嚟緊周六及周日又有轉播賽受注，周六下午先有新加坡克蘭芝一哩賽日7場，頭場開跑時間下午2時30分，晚上8時50分開始則有英國樂景傑錦標賽馬日5場，然後周日跑本地賽事期間，下午2時40分插播日本橡樹大賽，此兩日3地大賽及良駒共冶一爐，各位有得睇又有得賭，當然唔好錯過了。

周六下午的新加坡克蘭芝一哩賽，如無意外係最後一屆，是場1600米新加坡一級賽，多年內吸引香港良駒參戰，「川河尊駒」曾兩度揚威是場大賽，今年港隊無派馬參戰，最大機會捧盃相信是「林家準將」，此匹曾兩度來港跑國際賽的新加坡馬王，當地服役取下19勝輝煌戰績，上年在此錦標亦以破紀錄時間贏馬，踏入2024年已連勝兩仗，包括上仗1400米二級賽力拚下鬥贏「林家灑脫」，6歲馬戰力未見回落，仍是極有鬥心，有權成功衞冕。

周六晚上的英國轉播賽重頭戲，當然是一級賽樂景傑錦標，路程同樣是1600米，當中法國代表「大石」相信最有贏面，此馬出道11戰10度跑入前兩名，演出極為準繩，上回轉戰英國女皇伊利沙伯二世錦標放頭愈走愈勁，大勝亞軍「送達駒」6個馬位而回，表現更上一層樓。騎師黎敏滔受訪問時更謂「大石」是其從騎生涯最出色的一駒，馬匹留在英國跑一哩樂景傑錦標，料可再贏。

周日橡木城衝日本橡樹

至於周日供3歲雌馬競逐的日本橡樹大賽，此項一級賽跑2400米路程，焦點落在勝出雌馬經典系列頭關日本一千堅尼的「橡木城」身上，此匹3歲馬女至今5戰取下3冠2亞，上次首度配上莫雷拉即在G1復仇成功反勝「百塔意城」，雖然今次雷神未能再次策騎而改配戶崎圭太，但相信以馬匹實力仍有望攻下是場雌馬經典系列賽次關。