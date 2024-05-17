【分秒在握】季尾求交代梗唔手軟

踏入季尾，一批季內未交代之輩蠢蠢欲動，剛周三夜賽頭兩場勝出的「日新月著」及「好如意」，都係季內初勝，相信這情況在季尾會不斷重覆，而今次推介出爭第5場四班1800米的「春風萬里」，亦係同類分子。

「春風萬里」今季方出道，季內初出谷草1200米立即追第2，之後由於一再後上不及，因此就增程向1400米進軍，但可惜又係只能追入三甲。到近3仗，此駒分別出爭谷草及田草一哩，結果雖然未能勝出，但就悉數闖入三甲，尤其近兩仗跑田草，由於直路較長，因此亦有較多空間追趕，兩戰分別輸頭位及頸位，看來距離勝門已愈來愈近。

其實大家有跟開近期賽績，都會發現前置型馬匹大佔上風，而「春風萬里」上仗出戰的5月5日亦不例外，當日草地B欄9場頭馬，其中就有6場走位係1至4之內，由此可反映場地偏差的嚴重性。「春風萬里」上仗出爭1600米，大冷門「超威力」放入第4，「英駿飛駒」則跟在第2位入Q，而「春風萬里」則走位11 13 11 3追入季軍，末段時間23秒正更係全場最快，此駒能夠克服場地偏差殺入一席，其實只要多等一星期就有四班1600米可報，但今次急不及待出王牌加程挑戰1800米，看來是刻意為之，絕不能小覷。

■長風