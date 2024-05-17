打吡前重要熱身 郗國思新星輕取東帝錦標

昨日响英國約克馬場舉行咗一場重頭戲東帝錦標，呢場二級賽向來被視為英國打吡大賽嘅重要熱身，今屆賽事只得7駒參戰重心就落响高多芬旗下，至今6戰4赢2位嘅「古智慧」(Ancient Wisdom)，不過馬匹今季復出首戰，由擅長嘅1600米跳程至2000米，威力略為減退，只能屈居亞軍，而跟隨其後3-7名馬匹，實力唔算太突出。

反而今場勝出頭馬表現就相當亮眼，郗國思訓練嘅頭馬Economics，响馬昆胯下，後上大勝主馬群6個身位摘冠。而呢匹馬今場嘅走勢，全程只係輕鬆跟隨在後，入直路初仲係包尾一匹，結果响馬昆催策下，愈衝愈勁，提早收韁輕鬆對手，完成季內兩戰全勝嘅彪炳戰績。

不過值得一提嘅係，年初郗國思已經幫呢匹馬取消咗Economics响今屆打吡嘅報名，若然要重新報名，一星期之後需要支付75,000英鎊嘅最後階段報名。

對於早前取消咗佢嘅打吡報名，郗國思表示佢同幕後解釋，認為呢匹馬嘅身形步法，未必太適合葉森嘅賽道發揮，加上呢匹出自「雷霆夜」嘅子嗣，是否有勝任哩半嘅氣量，佢亦存在疑問，當然每一位馬主都以贏打吡為終極心願，至於會否落實出戰打吡，佢表示會與馬主再作詳細商議。