上季伍廐揀手貨未跑退役 級數明日澳洲力謀重響勝鼓

上季伍鵬志開倉，原來有匹澳洲揀手貨「級數」來港加盟，唔單只係二級賽冠軍，前年亦曾跑過「禾道小子」取勝嘅金玫瑰錦標，表現亦唔失禮只跑第3，可惜呢匹馬嘅名字，就從未見過正式出賽，皆因上季初操咗一段時間，就因為腳患停操，等咗成年都無乜起色，最終响上年底就未跑宣布退役，打回頭運返澳洲。

「級數」返回澳洲，就交畀菲特文家族成員：菲廸文與菲偉廉兩父子打理，而佢哋都認為馬匹健康情況並非太差，希望給與時間，能夠令呢匹馬重拾昔日水準，不過馬匹响一次晨課又整傷腳部，一再延遲咗佢嘅復出大計，而呢匹馬自三月復出，已經跑咗3仗，直至本月初响鶴斯百里，由羅理雅出戰88評分指標嘅1400米，以1/4身位見負跑第4，表現最好一次。

「級數」明日再度誓師，並交由曾來港客串嘅貝力斯策騎，响斯昆(Scone)馬場出戰一場1300米表列賽，練馬師菲偉廉都好待呢匹馬交出水準，爭取呢場久違了的勝出。

同日响費明頓馬場，亦有一匹前香港賽駒「連連歡樂」出戰另一項1200米表列賽，原本呢匹馬前年返回澳洲服役，並且交由廖康銘訓練，表現亦唔差，無奈上年初膝部傷患復發，結果全年豹隱，加上廖康銘來港開倉，隨後就交由另一名牌練馬師馬漢雅接手。

今場亦係「連連歡樂」傷愈後嘅轉倉首戰，又睇吓呢匹7歲老馬，可唔可以响久休之後，响今場賽事一擊即中。