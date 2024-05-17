重返星洲打卡客串 薛凱華出戰克蘭芝一哩賽

明日香港將會轉播嘅新加坡克蘭芝一哩賽日，全日11場賽事，將會轉播當中7場，而香港馬迷都肯定更為投入，事關有唔少曾經响香港同澳門策騎嘅騎，大家都較為熟悉，而今次大賽日，仲有兩位澳洲幫人馬客串。

除咗史卓豐早已卜定為摩西旗下「金猴」出戰幾場分級賽，今次仲多咗另一級數更高嘅大賽騎師薛凱華，兩人將會响明日賽事齊齊客客一日，而薛凱華响克蘭芝一哩賽，都係為摩西效力策騎「追風寶駒」，與史卓豐嘅「金猴」，一齊向擂台躉「林家準將」強勢挑機。

雖然強敵當前，但薛凱華去年11月，亦响星洲策騎「超霸神駒」爆冷捧走新加坡金盃，呢位大賽騎師，隨時都可以化腐朽為神奇，所以絕對唔可以底估佢機會，而騎者全日只為摩西效力3駒。

此外，今屆末代星洲冠軍騎師之爭相當激烈，近季獨大嘅冼文諾，頭馬數字已經被莫雷拉世侄奎洛斯過頭，目前兩人成績係31W：29W，冼文諾雖然落後榜首2W，但緊隨其後排第3嘅法國籍雷馬克累積25W，可謂前後夾擊，今期轉播賽事，睇嚟呢三位前領騎師激鬥連場下，戰意肯定更加值捧。