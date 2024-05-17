超強陣！鄭俊偉今期逼近達標線！

鄭俊偉剛周三夜賽以「好如意」贏馬，連同早前勝出「新力」，現時季內已累積13場有效頭馬，只要多添3場四班或以上勝仗，就能夠成功護級上岸。現時馬季尚餘16個回合，練者為免夜長夢多，必趁目前手風順再爭佳績，周日鄭廐派出3匹三班精兵上陣，匹匹對上一仗均入三甲，看來必展大攻勢。

由於鄭俊偉季內已贏出兩場五班頭馬，因此要贏夠16W免被淘汰，必須向四班或以上賽事埋手，而周日練者就在3場三班賽精銳盡出，第7場「晴王」上仗入位後易配布文，田泰安則再騎上仗人馬入Q的「愛馬善」，以至尾場起用冷殺手湯普新的「滿歡笑」，對上一仗人馬合作亦跑第3，一眾實力馬分途誓師，有望替練者再添重要勝仗。

在近期護級戰的部署上，鄭俊偉因應形勢專攻泥地及谷草夜賽，對上6W俱在這兩個場地勝出，反而田草大場則屢屢近而未勝，而對上一次田草頭馬已是去年12月23日由「風繼續吹」勝出1400米，不過周日賽事，練者集中旗下三班精兵強撼強手，戰意毋庸置疑。

晴王抖夠體力十足

「晴王」貴為上季馬房4捷明星馬，可惜今季健康一再遇上挫折，腳傷以至晨課流鼻血，而馬匹剛戰在休息逾4個月後復出，卻能於1400米後上殺入第3名，今次增程出爭4捷1600米之外，希威森早有坐騎而由布文接手，隨時係焉知非福，若能贏馬捧盃就最理想不過。

愛馬善長期有水準

至於「愛馬善」一直是鄭廐護級鐵膽，上季尾兩捷就功不可沒，今季表現長期保持穩定水準，無奈與頭馬總是擦身而過，季內6度上名而未勝，而剛戰又遇上伏兵「實力派」只輸頸位，今次原裝人馬捲土重來，續爭強項1200米，補中機會依然不弱。

滿歡笑湯普新有火花

尾場由湯普新出戰的「滿歡笑」，雖然季初贏馬升上三班後，遇上樽頸位一度徘徊不前，但一輪適應後，上仗人馬首度合作卻見擦出火花，只於1400米僅以四分三馬位落後跑第3，今次再攻強項，提防騎練繼「年年友福」後又一合作頭馬。