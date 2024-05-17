【百足咁多爪】輝哥今期用夠7位騎師！

在港從練29年的姚本輝，上次日賽憑「千杯敬典」取下在港第1,000W兼全日3W，剛夜賽輝哥又贏「鑽石寶寶」，今次共與7位騎師合作，包括巴度、班德禮、艾道拿、賀銘年、潘明輝、梁家俊及黃智弘，果真大陣仗！

第1場「上校」對上3戰五班賽取得兩勝，今回落五班用黃智弘減7磅擺前走着數，要吼實。第2場「勁大威猛」及第4場初出馬「一定掂」俱由賀銘年操刀，當中「一定掂」4度試閘有3次追入第3名，加上與「加州星球」及「永遠美麗」同父，血統優良，操好初出即捧。

第5場「小神仙」之前曾在五班田草開胡，升上四班後3戰改跑谷草俱敗，今次重返田草已顯露搏殺手影，梁家俊今季與輝哥合作未贏過，當然想贏番場。第6場四班1400米，「風火恆雲」在港開齋一役正是跑此程，兜一輪其他路程後重臨，艾道拿上次日賽夥拍輝哥贏「駿奕快車」，趁勢有望攜手再贏。

第7場「隱形翅膀」今季跑過9仗後上仗重新跑入三甲，熱身足夠已具備勇態，負117磅有力拚勝。第8場「自由奔騰」及第9場「運高八斗」俱配上幫輝哥摘下千勝的火車潘潘明輝，「運高八斗」返合腳法的短途，騎練今季夠夾，且看會否又有驚喜。第10場三班1400米，用上班德禮的「陽光勇士」早前在四班連勝，上次升三班出閘笨拙落後仍追回第5名，今次必好好把握，周日「練馬師王」就捧輝哥！