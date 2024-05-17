【樂景傑錦標】大石能壓死旋進軌跡嗎？

英國2024年賽季第3項一級賽樂景傑錦標周六在紐百利的直路賽道上演，兩匹世界級一哩好手「大石」與「旋進軌跡」再次同場較勁。

法國佳駟「大石」與英國良駒「旋進軌跡」去年在傑克莫華大賽相遇，結果「旋進軌跡」在戴圖理胯下交出強勁衝刺，後上摘桂。

兩駒在該仗之後續有佳作，「旋進軌跡」其後連奪兩項一級賽，包括上仗在育馬者盃雌馬草地大賽再次施展凌厲後勁，後上奪標。「大石」上仗則出戰女皇伊利沙伯二世錦標，結果一放到底，拋離亞軍6個馬位。此場頭馬使「大石」的評分升至127分，成為去年世界最佳馬匹年終排名中全球評分最高一哩馬。此外，該役亞軍「送達駒」今年揚威杜拜草地大賽，進一步提升該仗的賽績水平。

從樂景傑錦標的歷史中可發現，4歲賽駒近年在此賽奪冠次數最多，在最近12屆賽事中勝出達10次。「大石」是4歲賽駒，最近由聲譽日隆的赫健輝馬房，轉投名氣不大的尚蒂伊練馬師顧勉練麾下。顧勉練說：「我仍在了解『大石』，牠操練表現不算突出，但能夠做所有要求。」「大石」今仗仍如常由黎敏滔主轡，顧勉練道：「黎敏滔主策牠進行重要的快操，幫了很大忙。馬兒是一匹高頭大馬，我期望牠陣上表現有進，而黎敏滔也指牠操練表現正常。」「大石」在軟慢地上表現最佳，而「旋進軌跡」則擅跑偏快場地，今仗將首次由宋文赫策騎。。

「卓倫谷」今年與蘇兆輝合作無間，先揚威唐加士達，再在沙丘園角逐與今仗同程的二級賽，擊敗今仗對手「不露聲色」而掄元。然而，「不露聲色」去年秋季曾在法國勝出高水平賽事，而且今仗比「卓倫谷」有3磅負磅優勢。此外，「卓倫谷」在沙丘園一戰前已跑過一仗提升狀態，而「不露聲色」則沒有，相信牠現時狀態更佳。

今屆樂景傑錦標不乏具備前速的佳駟，預料賽事步速會快。「獵巫行動」是值得留意的冷門，此駒習慣留前鬥後，去年在紐百利出爭1400米二級賽，在李輝胯下交出凌厲後勁，奪標而回。