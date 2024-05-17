伍鵬志預咗被呂健威追到氣咳 周日靠呢匹馬回血

冠軍練馬師爭奪戰進入白熱化階段，現時領先的伍鵬志寄望「神虎龍駒」於周日交出頭馬，讓他再次帶離呂健威。

伍鵬志去年11月5日起升上練馬師榜首位，本年1月1日一度領先最少16場頭馬，然而呂健威近來不斷收窄落後距離，在本季餘下16次賽事之際，僅落後伍鵬志3場。

伍鵬志表示：「正如我季初預測，預料他們會發力追趕我，正如現時的呂健威。我們現在只管爭取最多頭馬，盡力而為。從上季的41場頭馬到今季目前的58場頭馬，我認為成績大有進步。今季結束後，我會好好檢討從今季學到甚麼，讓我們下季可以取得更好成績，現時只希望今季可以取得更多頭馬。」

「神虎龍駒」上仗於冠軍一哩賽得第6名，今仗將由黃智弘策騎，自3檔起步。伍鵬志表示：「馬兒今仗降班角逐，加上由減7磅的見習騎師操刀，都是有利因素。我們希望牠為6月2日的三級賽獅子山錦標作好準備，如果馬兒能保持作戰狀態，就不必進行任何試閘。馬兒勝出三級賽華商會挑戰盃後表現一直很好，跑過一級賽及二級賽。雖然上仗因場地狀況而未能以勁勢衝刺，但仍能取得第6名，我相信馬兒周日機會不俗。」

賀賢派出「增有」角逐此場賽事，他說：「『增有』是匹準繩可靠的賽駒，一直以來表現不俗。牠在讓賽中可能爭勝機會較佳，現在可能需要跑更長途程，希望牠今仗有充沛的精力應付1400米。」

「快狠準」今季取得3連勝，但上仗敗於「綠族豐收」蹄下，未能延續勝績。賀賢說：「馬兒上仗面對不利形勢，牠的排檔普通，陣上遇上快步速，需要消耗氣力以佔取有利位置，導致於末段稍為乏力，但牠現時仍保持佳態。希望今仗牠取位時不用太過耗力，且看牠於三班的表現如何。」