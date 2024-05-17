【論戰天下】星洲馬王克蘭芝一哩賽最後探戈

周六下午先轉播最後一屆克蘭芝一哩賽日，星洲馬王「林家準將」志在必得。晚上英國樂景傑錦標或有暗湧，「不露聲色」上場沙丘園一哩錦標讓「卓倫谷」3磅得亞軍，如今平磅再鬥反先不奇。

巴吉爾增程啱腳法

S1-1：「巴吉爾」在3歲系列賽頭兩關都上名，剛戰1400米過終點後一步其實已超越「林家號角」，今次增桯跑一哩而且用長直路彎，相信更合其腳法，續由冼文諾操刀值得信賴。

格雷男孩四班夠贏

S1-2：以兩屆克蘭芝一哩賽冠軍「川河尊駒」命名的第四班賽事。「格雷男孩」2月在冼文諾胯下勝出同程，繼後兩仗挑戰3歲系列賽對手太強，但剛負於「林家號角」亦不太遠，回師四班配上客串騎師史卓豐夠贏。

太平寶貝射程範圍

S1-3：「太平寶貝」這匹「海都之星」子嗣抵星後兩捷1400及2000米，但過往跑1600米無論用長短彎合共5度上名，亦屬射程範圍之內。本身在四班角逐實力稍超，面對同組年紀較大或未勝出的對手，睇高一線。

火力十足喜逢弱旅

S1-4：羅瑾夫人一對戰馬，「火力十足」實力可以秤先，去年2歲已在三級賽上名，前仗更於新加坡3歲馬短途賽，後上負於「鑽石皇牌」而壓倒「巴吉爾」當屬好賽績。今場賽事對手大幅轉弱之下，換上顧偉樂居此組有不俗勝算。

金猴獵鷹騎兵爭配腳

S1-5：最後一屆克蘭芝一哩賽，「林家準將」近季在新加坡已是無敵，較具實力對手已相繼離開星洲到其他地方發展，平磅作賽應可順利取得其出道第20場頭馬。對手「金猴」是上屆新加坡打吡冠軍，季初萊佛士盃曾與「林家準將」同程較量完全不敵，配腳之爭。「獵鷹騎兵」抵星前以「名岸勝境」名字贏智朗經典賽，去年新加坡打吡不敵「金猴」得亞軍且流鼻血，5月初二班同程重開勝門，乘勇有力一爭。「致敬者」是「金猴」老對手，但近仗碰頭輸多贏少，剛戰出閘被撞比預期後，論級數居此組亦有上名機會。

太平蝠王大把在手

S1-6：「太平蝠王」抵星後兩戰全勝，上場1200米以高速放返收韁贏馬，今次雖增程跑1400米，但以其速度只要放出仍有機會操控步速，賽前膠沙閘拖住贏8個馬位勁如炮彈，最強對手「智慧神駒」抽外檔，「太平蝠王」可博走甩。

幸運王者坐位望贏

S1-7：「幸運王者」雖然年屆8歲，但這匹「摘星勇驥」子嗣過去曾10捷，近期集中跑1200米演出亦極準繩，本身前置跑法，而且今場抽到4檔，居此弱組仍屬三甲坐位望贏分子。

炎漠大俠勝望甚高

S2-1：英女王名下「炎漠大俠」去年在英國聖烈治錦標得季軍，今季復出即於哥頓李察錦標僅敗得亞軍，但當時馬昆末段發揮似不為已甚。熱身後回師兩捷全勝的哩半，評分最高而平磅角逐，若淋地只會更好，勝望甚高。

反升重現爆發力

S2-2：「反升」去年5戰4冠1亞，瑪麗皇后錦標只差一步下飲恨得亞，之後在雷凡錦標補中，辣椒女後勁超強。去年尾以80萬堅尼售予玉龍後，今季在紐百利復出，不過跑1400米，早段貼欄其後移出在不利跑線得梗頸四，熱身後回師1200米，今場出馬多有步速，相信可重現其超強爆發力。

古活勝遊擺明超級

S2-3：上屆此賽由「難以置信」勝出，「古活勝遊」這匹「當代名著」子嗣去年英國馬季尾一出即勝，轉3歲復出已兩戰，初出膠沙地跑第2，上場在沙丘園見宋文赫輪輪盡盡竟然可以追越「添瀟灑」，擺明實力超級，有力再贏。

不露聲色鬥卓倫谷

S2-4：今屆樂景傑錦標表面兩強對決，實際上「旋進軌跡」地淋是疑點且缺少最合拍的戴圖理。「大石」上季尾愈跑愈進步，可惜今次是轉倉初出，又存變數。反而近期全球一級賽結果都喜出望外，不如優先揀回季內已熱身的「不露聲色」及「卓倫谷」。上場我覺得「不露聲色」的鞍上人杜俊誠末段太過老定，結果鬥爆時「卓倫谷」變速力更強。如果以上季在法國贏韋士登錦標時計，其實直路初好早已騎，結果走順以大步掟甩對手，場地少少黏軟地最合腳法。「卓倫谷」今季兩戰不敗，蘇兆輝重生定必賣力。牌面兩強都要兼顧，比較上「大石」不怕場地變化且跑法主動。

渾身是鐵進步顯著

S2-5：「渾身是鐵」去年曾在新巿場不敵一級賽冠軍「鯊中鋒」，事後看非戰之罪。去年暑期閹割後休息多時，今季3月復出接連在膠沙地輕勝，4歲Dark Angel子嗣進步顯著，憑當銳之勢回師草地無難度。