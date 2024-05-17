【論戰天下】樂景傑錦標兩強對決有疑點

炎漠大俠勝望甚高

S2-1：英王名下的「炎漠大俠」去年在英國聖烈治錦標得季軍，今季復出即於哥頓李察錦標僅敗得亞軍，但當時馬昆末段發揮似不為已甚。熱身後回師兩捷全勝的哩半，評分最高而平磅角逐，若淋地只會更好，勝望甚高。

反升重現爆發力

S2-2：「反升」去年5戰4冠1亞，瑪麗皇后錦標只差一步下飲恨得亞，之後在雷凡錦標補中，辣椒女後勁超強。去年尾以80萬堅尼售予玉龍後，今季在紐百利復出，不過跑1400米，早段貼欄其後移出在不利跑線得梗頸四，熱身後回師1200米，今場出馬多有步速，相信可重現其超強爆發力。

古活勝遊擺明超級

S2-3：上屆此賽由「難以置信」勝出，「古活勝遊」這匹「當代名著」子嗣去年英國馬季尾一出即勝，轉3歲復出已兩戰，初出膠沙地跑第2，上場在沙丘園見宋文赫輪輪盡盡竟然可以追越「添瀟灑」，擺明實力超級，有力再贏。

不露聲色上仗太老定

S2-4：今屆樂景傑錦標表面兩強對決，實際上「旋進軌跡」地淋是疑點且缺少最合拍的戴圖理。「大石」上季尾愈跑愈進步，可惜今次是轉倉初出，又存變數。反而近期全球一級賽結果都喜出望外，不如優先揀回季內已熱身的「不露聲色」及「卓倫谷」。上場我覺得「不露聲色」的鞍上人杜俊誠末段太過老定，結果鬥爆時「卓倫谷」變速力更強。如果以上季在法國贏韋士登錦標時計，其實直路初好早已騎，結果走順以大步掟甩對手，場地少少黏軟地最合腳法。「卓倫谷」今季兩戰不敗，蘇兆輝重生定必賣力。牌面兩強都要兼顧，比較上「大石」不怕場地變化且跑法主動。

渾身是鐵進步顯著

S2-5：「渾身是鐵」去年曾在新巿場不敵一級賽冠軍「鯊中鋒」，事後看非戰之罪。去年暑期閹割後休息多時，今季3月復出接連在膠沙地輕勝，4歲Dark Angel子嗣進步顯著，憑當銳之勢回師草地無難度。