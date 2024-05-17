周俊樂星期日幫容天鵬數胡

容天鵬繼續養病遙距督師，今戰5駒清一色起用嫡系殺手周俊樂，當中3戰2冠1亞未嘗落空的「時尚風趣」，再加上同幕後季初取得3連勝的團體馬「時尚歡欣」，巧合安排同日變招出擊，騎練攜手務必「共創成果」，再添頭馬進帳。

周俊樂自從畢業升格成為大師傅後，近兩季深受鵬哥器重，表現相當穩定，而騎者今季亦以勝出容廐頭馬最多，共摘下12W，單就明日出戰的「時尚」系兩駒，合共已經摘下5W，如今更加一併同日出擊，騎者全力以赴，肯定更加醒神。

對於「時尚風趣」這匹容廐PPG精英，今季在周俊樂胯下兩戰全勝後，上仗因為停賽關係換人上潘頓，連勝紀錄卻斷纜，初升三班稍遇阻力，倒是可以理解，今仗谷草轉戰田草，場地適應仍屬未知數，但以本身能力，今仗且有理想檔位造就，仍難漠視勝出機會。

至於「時尚歡欣」今戰選擇變程，由首本1400米轉戰一哩，此駒經過今季3連勝大幅加分後，近仗一再受制於不利外檔，本身均速跑法威力大減，連場敗績大可抹去，今次排檔大幅向內移，相信騎者亦會把握機會採取主動，再次變身不奇。

共創成果轉場突襲

尚有另一匹今季專注谷草上陣之「共創成果」，今戰轉場增程且初次綁脷，連仗谷戰表現尚不差，質新分子不斷成熟進步，突擊本錢依然雄厚。