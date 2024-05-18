【分秒在握】熱門失準馬迷心寒

剛周三谷戰熱門連番敗北，本來馬場這個英雄地，贏贏輸輸是司空見慣，但方嘉柏馬房旗下兩匹大熱門「大千氣象」及「飛雲」都跑到三甲不入，則未免令人太失望了。雖然話係季尾，但此兩駒近期拚搏均不算多，體力上應該沒有問題，但兩駒陣上表現完全不似預期，落敗之餘還要三甲不入，則想找個借口也難。當然，我們可以將敗因歸咎於馬匹氣管多血，但就偏偏遇着剛剛，兩匹大熱廐侶同晚表現完全走樣，試問作為資深馬迷，看到這種情況，又怎會有信心大注出擊？更甚者，心灰意冷離場者有，頗強留低的，注碼亦必然大減，如此一來，投注額怎能不跌？如果再相信練馬師有責任保持旗下馬表現穩定，怕且也是癡人說夢而已。

陽光勇士回氣再上

季尾爭冠階段，或者有分爭冠軍的會認真一點，姚本輝現時落後11W，要爭冠已有點頗強，但練者近期頻頻數胡，已算是季尾較可靠的馬房。列陣尾場的「陽光勇士」，早前一連3仗非冠即亞，上仗升班跑第5，看似是評分有阻力，實際上是因為慢了閘，加上當日場地不利追，兼且又係慢步速，此駒能夠在劣勢下追回第5輸兩個身位，幾已肯定三班夠爭了。

■長風