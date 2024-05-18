應家柏爆料：今年有全球匯合彩池騎師錦標賽！

今日馬會轉播從新加坡及英國兩地越洋轉播合共12場賽事來港，當中包括新加坡克蘭芝馬場及英國紐百利馬場舉行嘅部分賽事。其中今晚樂景傑錦標賽馬日將設有全球匯合彩池，賽日焦點是一級賽樂景傑錦標(1600米），馬會CEO應家柏今日喺佢網誌透露，此賽參戰騎師所獲得的分數，將會繼續計入全球匯合彩池騎師錦標賽中。

應家柏表示全球匯合彩池騎師錦標賽是一項全新形式的騎師賽，包含所有在英國及愛爾蘭舉行而又提供全球匯合彩池的賽事，贏馬騎師將因應其勝出坐騎在全球匯合彩池賽事中的賠率而獲得對應的分數，積分將自今個月4日在新市場舉行的英國二千堅尼賽馬日開始累積，一直計算至10月19日在雅士谷舉行的英國冠軍錦標賽馬日完結為止，以得出最後總分。

總得分最高的騎師，將有權選擇他心目中的慈善機構以接收達50,000英鎊(約495,000港元)的獎金，此舉旨在回饋賽馬業基層，而這亦是全球匯合彩池的目標之一。這項比拼，亦能令世界各地參與全球匯合彩池的馬迷有更大的興趣，跟進他們心儀之各英國及愛爾蘭騎師如莫雅、布宜學和莫艾誠在平地馬季內的成績。

經過英國一千同埋二千堅尼兩個賽日後，目前喺全球匯合彩池騎師錦標賽領先嘅竟然係蘇兆輝，暫獲44.1分，排第2名就係有42.55分嘅薛彭迪。