安仔唔識唱Lucy In The Sky？識贏就得啦！

今期沙田日賽,田泰安策騎7駒上陣,當中第4場四班1200米「鑽石星空」以及第8場四班1400米「佳福駒」均為新勝馬,兩駒上仗輕鬆取勝,今期挾勇再戰,當然有力再下一城。

其中列陣第4場四班1200米「鑽石星空」,初出一仗已展現走勢,翌仗慢閘追上第2姿態悅目,直至上仗成功補中。3仗表現實屬出色,加上只是3歲馬,當然備受關注。田泰安提到「鑽石星空」時表示,此駒初出前雖然只係試咗兩課閘,但呢隻馬學習進度快,而且每場跑完之後都有進步,除咗出賽第2場慢閘之外,基本上隻馬出賽時都冇咩犯錯,相信佢日後前景唔錯。而上場「鑽石星空」抽8檔起步,今仗檔位大幅內移至1檔當然有利,不過安仔就話3歲仔負頂磅上陣會有啲難度,但相信此駒係應付到四班賽。

另外,「鑽石星空」英文名Lucy In The Sky,以及另一匹同主馬「胡椒軍曹」嘅英文名Sergeant Pepper,前者名稱至披頭四樂團歌曲之一Lucy in the Sky with Diamonds,後者就係披頭四其中一張專輯Sergeant Pepper,相信馬主魏詩然都係披頭四粉絲。不過田泰安接受訪問時就話,自己唔太識唱Lucy In The Sky,仲話自己唱歌唔好聽!而安仔仲大爆,騎師室入面唱歌最好聽嗰個係周俊樂,另外都要畀個Credit希威森咁話!