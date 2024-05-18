安仔唔識唱Lucy In The Sky？識贏就得啦！

今期沙田日賽，田泰安策騎7駒上陣，當中第4場四班1200米「鑽石星空」以及第8場四班1400米「佳福駒」均為新勝馬，兩駒上仗輕鬆取勝，今期挾勇再戰，當然有力再下一城。

其中列陣第4場四班1200米「鑽石星空」，初出一仗已展現走勢，翌仗慢閘追上第2姿態悅目，直至上仗成功補中。3仗表現實屬出色，加上只是3歲馬，當然備受關注。田泰安提到「鑽石星空」時表示，此駒初出前雖然只係試咗兩課閘，但呢隻馬學習進度快，而且每場跑完之後都有進步，除咗出賽第2場慢閘之外，基本上隻馬出賽時都冇咩犯錯，相信佢日後前景唔錯。而上場「鑽石星空」抽8檔起步，今仗檔位大幅內移至1檔當然有利，不過安仔就話3歲仔負頂磅上陣會有啲難度，但相信此駒係應付到四班賽。

另外，「鑽石星空」英文名Lucy In The Sky，以及另一匹同主馬「胡椒軍曹」嘅英文名Sergeant Pepper，前者名稱至披頭四樂團歌曲之一Lucy in the Sky with Diamonds，後者就係披頭四其中一張專輯Sergeant Pepper，相信馬主魏詩然都係披頭四粉絲。不過田泰安接受訪問時就話，自己唔太識唱Lucy In The Sky，仲話自己唱歌唔好聽！而安仔仲大爆，騎師室入面唱歌最好聽嗰個係周俊樂，另外都要畀個Credit希威森咁話！