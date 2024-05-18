【分分制勝】為免變質 搏殺要定

馬主陳汝安名下的「變數」（已退役）及「定數」，在丁冠豪訓練下俱可交出好成績，不過馬主最新一匹愛駒「質數」卻隸屬黎昭昇馬房，再非只得華倉受惠。再加上丁冠豪季內成績低迷，近日更有多駒被拉走，養馬數目進一步下降，為穩住軍心，「定數」這匹有能力的3歲馬，自然可拚則拚。

第6場四班1400米，「定數」今季初出道，首戰短途後上接近，翌仗增程出擊馬上得手，雖然只挫同齡3歲對手，但蹄下敗將「新力」及「加州動員」已相繼攻陷四班；前仗再跑贏馬路程1400米，閹完兼抖過兩個多月，仍能交出可觀走勢，只負於「陽光勇士」不足1乘，連仗賽事水準不低。至於上場表現走樣，主要是躍出時踢到自己以致失蹄，賽後亦發出異常呼吸聲，敗績可抹去。

「定數」復課後重新操練，走勢一切正常，5月10日再試1200米泥閘，繼續由霍宏聲親試，巧遇「八駿巨昇」高速掄元，「定數」沿欄跟隨馬群，姿態輕鬆，確認狀態保持勇銳。最近5場田草C+3欄1400米賽事，贏馬檔位10、9、8、6、11，「定數」抽8檔起步並不吃虧，可博反彈。

■明治朗