【練馬師王】配角變回主角 仲要趕住贏馬打底

上期跑馬地「練馬師王」，廖康銘雖然出馬不多，但全晚累積冠亞季各一成績，最終以22分摘冠。翻查資料，廖康銘至今3次封王，開售賠率分別為60倍、85倍及30倍，派彩一再好分頭，成為新一代爆冷專家。

另邊廂，上次賽前已指出兩大華倉呂健威與姚本輝封王機會不大，結果兩人都未能勝出「練馬師王」，但當晚仍獲頭馬進帳，證明季尾階段攻勢凌厲。今期沙田日賽，呂健威與姚本輝由配角變回主角，事關兩廐出馬陣容甚惡，極有可能連場數胡。當中剛剛贏得本季第47W的姚本輝，即使落後榜首有一段距離，但要從後進一步追貼對手，絕對大把本錢，加上稍後要為「遨遊氣泡」遠征事宜打點，此刻更需要多贏頭馬打底，鬥志不用懷疑。

今期姚本輝共派9駒列陣，首匹參賽馬為頭場的「上校」，本身季內曾贏五班賽，今次減夠分重返五班，換上牌仔黃智弘只負128磅，比贏馬一役更輕，條件着數，而且「上校」過去亦贏過田草1200米，並非獨沽一味只限谷戰，隨時食頭胡先搶12分。假如有意投注姚本輝「練馬師王」的話，適宜在頭場開跑前「入場」落注。

上期日賽，艾道拿憑「駿奕快車」尾場埋齋，協助姚本輝完成中三元任務，亦是騎者首次為姚廐建功。今次艾道拿又獲關照，夥拍第6場「風火恆雲」上陣。此駒季內贏過四班1400米，近仗不斷轉程，成績平平，今仗重返勝途，當可提升競爭能力，有望再顯顏色。

另外，近4次尾場賽事，姚本輝累積冠亞季各一，經常施展最後一擊，而且成績不俗。今期守尾門的「陽光勇士」，上場因慢閘及遇場地變化，才未能取得3連捷。今次繼續北上從化訓練，與近仗安排相同，再攻決心明顯。

「練馬師王」開售賠率

1.羅富全 4.75倍

2.伍鵬志 7.0倍

3.方嘉柏 8.0倍

4.蔡約翰 9.0倍

5.鄭俊偉 8.5倍

6.呂健威 8.0倍

7.姚本輝 11倍

8.賀 賢 12倍

9.沈集成 25倍

10.大衛希斯 25倍

11.黎昭昇 30倍

12.廖康銘 35倍

13.告東尼 30倍

21.其他練馬師(葉楚航/容天鵬/韋達/巫偉傑/丁冠豪/蘇偉賢/文家良徐雨石) 30倍