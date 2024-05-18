【張基焦點】增程展現勤德威力

踏入5月賀賢的攻勢頗強，已累積4場頭馬，今日沙田賽事再度擺出強陣出擊，「勤德威力」現階段相信增程跑1800米更合發揮，可望扳回一仗。另外，「智勁駒」現評分居五班已有優勢，換人出擊顯決心。潘頓今日亦手執強兵，初出馬「河好運」操足而來；尾場「競駿飛翔」上仗亦仄準，增程跑1400米有權補中。

第5場四班1800米，「勤德威力」隨住年紀漸增，最近不論跑1400抑或1600米，都較遲才能撻着，反映今次增程扳上1800米屬合理部署，狀態則維持穩定，預計今日天氣有變化，而此駒過往曾於淋地跑得好，毋須擔心場地適應問題，值得投下信心一票。

第1場五班1200米，「智勁駒」季初兩戰都跑第4名，演出算穩定，更於四班同程不敵「拍馬難追」及「手機錶霸」等強手，水準不差，「智勁駒」於英國集中跑直路賽，反映轉彎能力未必太突出，前仗轉場跑谷草一哩大敗而回，剛戰跑田草1200米沿途望空只輸4馬位，今次改用艾道拿出擊，可見真章。

第2場四班1200米，「河好運」試閘走勢討好，尤其之前試谷閘大脫腳仍能撲上前收復不少失地，當日試閘落雨場地偏慢，證明可以應付變化場地，埋門再試閘情緒穩定起步冇問題，初出即用潘頓有計。

第10場三班1400米，「競駿飛翔」上仗熱身性質，也輕鬆追前得第5名，仄準後立即加程跑1400米，於法國跑軟爛地有表現，試大閘湧住上，有備而來。