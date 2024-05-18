【論戰天下】傾心夠氣量強攻橡樹

第85屆日本橡樹大賽今午舉行，首關櫻花賞由「橡木城」勝出，不過缺少贏馬功臣莫雷拉，或多或少會打點折扣，且看曾炮製兩匹三冠馬后的國枝榮如何力挽狂瀾！對於日本國寶武豊，大家對其評價頗為極端，我認為某些路程他發揮特別出色，就以東京競馬場舉行的2400米三大錦標為例，武豊贏過3屆橡樹、6屆打吡及4屆日本盃，無花無假。

「傾心」剛於櫻花賞姍姍來遲梗頸四，正是武豊一貫令人又愛又恨的策騎風格，今次大幅增程至哩半，父為日本盃冠軍「文雅之士」加上外祖母為3料G1冠軍「東商變革」，長力毋庸置疑，期望這匹聖心台牧場產的雌馬能登上大舞台。

「雪嶺熱點」上場因李慕華在杜拜墮馬，臨時拉伕搵毛振鵬出戰，結果排18檔沿途大外疊不上不落蝕位無數，敗不足據，今重返東京競馬場，上季曾以出色姿態勝出三級賽。「光華後勁」產自洞爺湖町，前身「目白」系的牧場，剛戰櫻花賞同樣掟大彎蝕位無數，不過坂井瑠星比起武豊起動快結果追入第3，「高情厚意」女兒增程亦合。「皇后徑」上仗困守在內欄走勢欠順，雖然今場再排內檔，但東京與阪神不同，或因排檔之助可跟在較前有利位置，騎練去年憑「自由島」奪冠，不可不防。