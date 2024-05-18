【進階選項】勁好運上仗走晒光

季尾高潮落在冠軍練馬師之爭，榜首前3名全為華籍練馬師，姚本輝曾嘗冠軍滋味，目前數字上仍可追，但難度太高，反而伍鵬志及呂健威鬥得燦爛，兩人均倚重的潘頓及何澤堯分分鐘成為造王者。那邊廂，由六爺變九爺再返到上季六爺的羅富全，今年成績大倒退暫為三爺，季內舊馬表現繼續積弱，質新馬則在換血中，相信是成績滑落原因，今午馬房出馬8匹，不乏質新當起分子，係時候追落後。

第8場「勁好運」與「誠好運」在去年香港國際馬匹拍賣會購入，身價差不多，性能亦相若，後駒已取得2捷。「勁好運」則較遲出道，初出閃閃身第9，上場步速唔快卻縮到尾，直路發力時又被「陸知」食位，結果要再移出一條跑線，以全場最快末段追回第5名，如此吸睛走勢評磅大員卻減牠1分。以全球成績計，「小法寶」子嗣雖然普遍性能宜長，但其實亦甚適合本港競賽環境。梁家俊今場要騎「機緣醉夢」，「勁好運」改配何澤堯鬥後勁更深慶得人，4檔好位亦毋須留得太後。

羅富全今季初出馬成績亮麗，「天天同樂」已一出即勝，第4場同主「天天耍樂」相信亦受到注視。出自近期經常提起的種馬「人氣高」。新西蘭馬晏殊訓練已安排3次試閘，其中兩次分別在草地及膠沙地一放而返大勝對手。抵港後4課閘，埋門泥地1200米早段和「辣得駕勢」鬥快，終點前「天天耍樂」未散之餘且保持走勢，質新馬能抵受這種沿途步步進迫壓力，對初出實戰一定有幫助，6檔要睇身旁另一匹具速度且準備不俗的「騰龍四海」會否搶欄，但正如之前所言，即使有這種情況，「天天耍樂」亦可稍跟對手跑，理論上問題不大。