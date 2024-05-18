【三重彩地帶】咁急又跑梗係有「信心」

剛周三布文騎兩匹柏廐馬都大熱倒灶，然而騎練44%上名率成績屬中上，今次只合作「信心星」仍可信賴作膽。第6場四班1400米，「信心星」上周六同程跟前負半乘得第3，隔周再來，匆出乃方嘉柏慣常搏殺招數，排2檔可沿用機動跑法，隨時又賺形勢。

「大利好運」12月起曾停課個多月，之後連番試閘，健康重返正軌，季尾階段賺體力。丁廐手法緩進，「定數」次仗已贏必具質素，惟水準反覆宜腳忌膽。「艾莉奧」勝在可前置，形勢賺多過蝕。「高明力量」陣上近過非朽木，上次一哩練氣，縮番跑1400米要防。

第7場三班1600米，會員盃，「意力迪迪」經過打吡洗禮，上次走勢明顯有進，自購馬納入正軌，在港7仗次次換人，續配楊明綸已鎖定最佳人選。「遨遊武士」雖排14檔，但同場快馬不多，仍有機會搶欄帶放。「晴王」1月晨課流鼻血，月初復出跑獲季軍保持水準，換布文看似加強配搭，但騎練合作3戰皆北有疑點。「晴王」的最佳拍檔希威森騎「喜蓮勇略」，3戰循序增程表現與時並進，續跑一哩已搵到最佳出路。「隱形翅膀」近仗回勇，復配贏馬功臣巴度，可望更進一步。■海東