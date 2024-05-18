【J臣研究所】一定掂大閘追得勁

今季冠軍練馬師之爭，現時由呂健威及伍鵬志爭逐，早在11月至12月期間，伍廐一度連贏十幾日，當時一眾馬主都讚到練者恍似神仙托世，練馬功力天上有地下無，筆者並非潑冷水，當時已講伍鵬志要克服兩個難關才可確認係一流練馬師，其中之一要將馬匹由低班贏起突破百分贏分級賽，呢點佢已做到，另一點就係全季持續性，一匹馬喺一季內能否達到兩次高峰，乃爭取成績關鍵因素，而呢一點伍廐似乎只做到五成，畢竟伍鵬志仍年輕，稍有進步必可克服此難關。

先睇第2場四班1200米，老實講全場馬搵一隻睇得上眼嘅都冇，但正因為如此，搵到隻有優點嘅馬，隨時都足夠贏。「河好運」大閘後上凌厲並引嚟潘頓執韁，但前速唔快馬入直路要又騎又打，今時今日搵潘頓亦未必合適，作腳較合。「精明選擇」唔計前仗入Q，其實今季多戰都輸得唔遠，有力威脅。「四喜鳥」演出反覆，勝在檔靚磅輕。「妙玲瓏」神奇在連贏兩場後狀態跌得好快，但今場對手太弱，要兼顧。馬膽揀番隻「識贏」，好簡單，計馬上季三班同程都仲識贏，在此場明顯超級。

第4場初出馬中僅「一定掂」有鬥心，大閘追得較勁，其他僅得口勁，力谷但狀態未足，相信同場較成熟之馬可以支撐大局，「鑽石星空」乃徐雨石爭取畢業的重要棋子，贏開唔會保留，排1檔正晒。「讓愛高飛」本身有三班底質，此場3駒串勻，都難以選擇第4隻。