【耀眼精選】智跑得試閘自動波

呢個禮拜嘅沙田日賽有15匹初出馬首度現身，淨係睇試閘同外地賽事影片，就已經花咗大半日時間，好多匹都係可造之材，就算唔可以一出即勝，估計響短期之內會有頭馬見面，值得大家Mark低作為長線盯緊。

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第2場四班1200米，跑開嘅舊馬近期表現只係一般，令幾匹不明物體有可乘之機。「河好運」試閘搶眼，相信會係眾矢之的，不過「以戰常勝」亦都唔係善男信女，有高班馬台型，「河好運」有任何損失，可代之而起。另外，第4場四班1200米賽事，整體水準明顯高得多，單係「輝煌精英」如果放響第2場基本坐二望一，仲未計持續進步、實力深不見底嘅「鑽石星空」同埋班底高嘅「讓愛高飛」，未有過實戰經驗嘅新丁，要響呢場硬嘢突圍，唔係話咁易，但係4匹初出馬「騰龍四海」、「天天耍樂」、「哈羅威」同「一定掂」都有型有款有鬥心，響四班冇理由冇馬贏。

第9場三班1200米，3匹插班初出PP，「智跑得」外地賽績唔算吸引，響依家嘅評分好勉強，不過開操後狀態嚟得快，月初試閘直路自動波從後追上，戰鬥力似乎響新環境之下提升至另一層次。「領航財子」屬愈騎愈有嘅打仔馬，成冷可以加入考慮。