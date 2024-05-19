【分秒在握】減磅擺前最有「莉」

黃智弘5月1日起孖贏夠20W升格7磅仔，終於剛周三憑「好如意」贏出升格後的首W，今次此子6匹坐騎，其中「艾莉奧」跑法主動，加上人馬曾3度合作獲亞季殿各一，難贏之輩遇上另一群難贏對手，應會好好把握良機。

黃智弘今季暫獲18W，當中有15場頭馬走位係1至5，換言之見習生經驗不足下，始終騎前置型馬匹較有把握。至於「艾莉奧」，來港兩季跑了24仗，竟然跑獲7次亞軍而尚未一勝，的確係相當失運，不過橫顧今次同場對手，何嘗不是五十步笑百步？因此在情在理，今次都可以算是「艾莉奧」的開齋黃金機會。

遠的不說，就以上仗田草1400米為例，「艾莉奧」配上黃智弘上陣，負123磅排5檔，早段被對手拍住之下放得甚快，首1000米造出57秒7，比標準時間快了足足8線，在如此情況下，「艾莉奧」仍頂到一席第3，表現其實已不俗。來到今次，人馬再來，負123磅排6檔，客觀條件其實與上仗相當近似，計機會當然不弱。

其實「艾莉奧」季內近3次入Q，除了路程同樣係1400米外，頭馬分別係「好勁力」、「陽光勇士」及「忠誠寶寶」，以上3駒已悉數升上三班，而「艾莉奧」目前在四班只負123磅出賽，怎計都有機會突圍而出。

■長風

第6場 3艾莉奧 10信心星

5無敵勇士 1定數