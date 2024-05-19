【戰況R3】伍鵬志自爆百W之中最難忘頭馬

季尾減磅特別有用，伍鵬志馬房「神虎龍駒」今仗出動黃智弘減7磅，結果喺短兵相接之下就係憑減磅險勝，係騎者首次贏一班賽，連畢業冇耐嘅鍾易禮都未贏過呀！伍鵬志贏馬後，暫時領先第2位呂健威4W，佢為力爭首奪冠軍練馬師寶座，真係拚至一兵一卒。同時，今場係伍鵬志從練生涯在港第100W，別具意義。

賽後，伍鵬志話「神虎龍駒」跑完上場分級賽後，一早搵定黃智弘喺呢場減分出擊，隻馬始終跑過G1，又贏過三級賽，跑一班賽有競爭力，下仗會跑6月2日1600米三級賽獅子山錦標，到時用番艾兆禮，之後跑埋6月尾嘅1400米G3精英盃。

伍鵬志表示攞到100W意義重大，以開倉兩季都未夠嘅馬房嚟講，贏到100W好難得，如果可以每兩季有100W就好，佢好想好似姚本輝咁，有1,000場勝仗。而喺呢100場頭馬當中，佢最難忘係1月1日「神虎龍駒」贏G3，因為係佢從練以來首場分級賽頭馬

今場跑第2名為潘頓大熱門「增有」，艾兆禮「傑出漢子」跑第3，第4名為潘明輝「旺旺神駒」。

第3場賽果：2-4-5-6

二重彩賽果：2-4(最後賠率23)