【賽後報告】潘頓充當獸醫角色！有位華將要停賽2日！

潘頓頭場原本騎「佳景臨門」，但騎者開跑前對坐騎的動作有疑慮。其後「佳景臨門」CHECK完堅係驗到腳傷退出，潘頓做獸醫都得喇。至於停賽騎師有1位，華將楊明綸第2場騎「賢心星」犯規，要停5月26日及5月29日。

是日賽後報告撮要：

第1場：「佳景臨門」抵達起步點後，潘頓表示對坐騎的動作有疑慮。其後接受獸醫檢查，獸醫表示此駒左前腿不良於行，因此不適宜出賽。小組按照獸醫意見著令「佳景臨門」退出此賽。巴度「智勝攻略」因未有於規定時間或之前抵達亮相圈，被罰款2,000元。「勁無敵」發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。「超勁日子」流鼻血。

第2場：「識贏」氣管內有很多血。「天火同心」在馬房內頭部受傷及被發現左邊鼻孔有血，其後小組按照獸醫意見於開跑前著令此駒退出此賽。內窺鏡檢查發現此駒的氣管內沒有血，因此此駒不被視為流鼻血。

楊明綸（「賢心星」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近200米處時，他容許坐騎在尚未帶離「四喜鳥」下向內斜跑，導致「四喜鳥」勒避及失去跑線。小組判罰楊明綸由5月26日星期日開始停賽，直至5月30日星期四才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定楊明綸的不小心策騎程度屬第1級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的欠佳策騎出賽紀錄。賽後被發現失去左前蹄的蹄鐵。

第3場：「包裝必勝」氣管內有很多血。

第4場：「獎金大少」接近50米處時，湯普新右邊韁繩脫手。「讓愛高飛」氣管內有很多痰。

第5場：「競駿光輝」入閘後以後足豎立，繼而被卡在閘廂下一段時間。獸醫認為「競駿光輝」不適宜出賽，小組按照獸醫意見著令此駒退出此賽。其後被發現左前腿不良於行及腿部多處割傷。見習騎師黃智弘其後接受首席醫療主任檢查，首席醫療主任認為他適宜履行餘下賽事的策騎聘約。

第6場：賽後，班德禮表示，他對「日日型」在直路上的動作有疑慮，遂在坐騎處於不具競爭力的位置時收慢坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第7場：「友瑩仁」400米處至300米處之間難以望空。接近159米處時在一段短途程上，艾兆禮在改用右手握鞭之際馬鞭被韁繩纏住。

第8場：於宣佈出賽時，「健康之星」與「非凡達」均申報騎師為鍾易禮。小組確定鍾易禮已落實策騎「健康之星」。因此，小組批准「非凡達」改由布文策騎。鍾易禮因此項宣佈出賽錯誤，被罰款2,000元。賽後，田泰安報告，「佳福駒」喜跑較快場地。練馬師巫偉傑同意田泰安的評估。賽後，梁家俊報告，「機緣醉夢」於陣上發出異常呼吸聲。

第10場：賽後，潘頓報告，「競駿飛翔」下仗適合增程角逐。賽後，梁家俊報告，「忠誠寶寶」在領放時受「仁心星」追迫而不合發揮，而早段步速較標準時間為快，坐騎因而未能在直路上以勁勢衝刺。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。小組認為與近仗相比，「忠誠寶寶」今仗的表現令人失望。