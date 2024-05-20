尋日斯高維爾中三元 霍勵賢今季贏至300W

南非馬季雖然7月底才收咧，但今季冠軍騎師之爭毫無懸念，霍勵賢目前於成績榜已經遙遙領先，連同尋日再喺斯高維爾馬場連中三元，剛好完成今季第300W，比起緊隨其後，目前只得155W嘅M.也尼，已經帶甩接近一半嘅頭馬，而霍勵賢終於取得佢從騎以來嘅首項冠軍騎師銜頭。

其實霍勵賢今季為咗一嚐冠軍心願，下定決心放棄繼續成為史奈斯嘅主帥，改以自由身策騎，而且為咗爭取上陣機會，不辭勞苦穿過省，一星期騎足咁滯，而佢截至昨日於斯高維爾跑咗7場，累積出賽次數1312次，季內更係冠絕同儕，而上陣次數同樣壓倒M.也尼嘅1223次，不過佢除咗勤力，頭馬數字更加可觀。

雖然篤定做冠軍，不過霍勵賢就仲未放軟手腳，而佢現時目標，就係希望以一個新紀錄成績封王，杜鵬志於1998/1999年度馬季，以334W做冠軍嘅紀錄，一直保持至今，如今距離馬季尚餘兩個多月，霍勵賢睇嚟要贏超過34W打破紀錄，睇嚟都係指日可待，當地嘅荷里活博彩公司，亦設立特別獎項，任何騎師如能打破杜鵬志過住嘅334W紀錄，將會獲得100萬蘭特獎金。