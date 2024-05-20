【蹄聲妙影】AI預測新馬場填滿維港？

最近同一位女馬伕吹開水，原來馬場有個來自斯洛戈克，細細粒嘅女外籍獸醫唔只人靚，畫畫仲有一手，由於佢自小與馬為伍，同時又識策騎，最擅長正正係畫馬，而且畫到栩栩如生，直情可以開畫展嗰隻，仲不時喺社交平台分享自己啲作品，女馬伕即場喺手機開畀東星過過目，又真係冇吹水，畫中馬匹嘅毛髮同花紋都畫得好細緻，望落仲以為係幅相，果然高手在民間。

隨着人工智能(AI) 技術發展日趨成熟，已可仿似人類智慧嚟解決複雜問題，未來幾年發展到AI馬評人都唔奇，貼士準確度高唔高，到時至知，但現時AI繪畫發展確實幾堅。東星有位老友係「唉窿」鐵粉，好多時都好慷慨畀錢買Apps用，佢推介咗一個AI嘅Apps，打幾隻key words就即贏刻幫你畫到幅畫，於是佢試打「A horse racing in Hong Kong」。

等咗唔使1分鐘，幾幅相關嘅畫就產生咗，無中生有，其中一幅係一隻競賽馬喺草地跑道上奔馳，不過有5隻腳，或許要滿足racing呢個宇眼，至於背景就係密集式樓宇住宅，的確係Hong Kong嘅寫照，同時亦見到Hong Kong地標嘅灣仔會展，睇落個馬場似座落填咗海嘅維多利亞港呢！

初步提供:

第7場(5)勇敢巨星+(11)綠色好威

第9場(4)好友心得+(6)四季醒

連贏及位置Q過關 2串3共8注

■東星