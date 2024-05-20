【賽馬以外】汰弱留強極致 玩埋自己唔知！

香港馬圈講求即食文化，唔得嘅就要換，唔掂嘅就淘汰，人同馬俱如是，去到極致，反效果無可避免。就用競賽馬為例，筆者有時都會聽到啲馬主呻，自己隻馬質素可能真係唔太高，但跑幾場冇無嘢睇就畀人叫換馬，又或者轉倉，自己都無癮，話晒買隻馬返嚟都唔平，原本充滿期望，結果初期表現唔好受打擊，再換唔係寫包單一定得，隨時係另一個惡夢嘅開始，加埋養馬費一啲都唔平，閒閒地6、7萬一個月，既然係咁倒不如唔養。正正係呢種即食，唔得就換嘅文化、汰弱留強嘅心態，令到部分馬主卻步，造成香港馬口減少，因此物極必反，所有嘢都真係有辣有唔辣。

尤其去到依家香港經濟大環境唔係太好，搞到依家真係汰弱留強，剩低仲留低喺馬圈嘅，的確唔少係大馬主，好似郭少明嘅「美麗」系、蕭百君嘅「紅黑兵團」、李運強嘅「包裝」系、蘇啟聲同家人嘅「天天」同「夢想」系同埋近年積極擴展養馬版圖嘅「錶」系賽駒。的確，世界各地嘅馬圈都需要有呢啲大馬主嘅支持，但呢個世界，平有平玩，貴有貴玩，養馬嘅樂趣唔一定只係贏大賽，打吡冠軍每年得一隻，有啲馬主平實啲，鍾意養隻馬玩吓，未必要太叻，一季贏一場四班都好夠，但呢類馬主喺馬圈呢種文化上，明顯少咗，亦處於弱勢。

咁騎練又點？咪一樣都係汰弱留強囉。近年練馬師陣營情況有幾咁慘烈，睇開呢個專欄嘅讀者都知筆者寫咗好多次，單係一條五班賽只計兩場嘅條例，搞到啲下游倉主叫苦連天，部分更決定唔玩啦。騎師情況又點呢？去到5、6月呢啲日子，牌照委員會就快公布新一季嘅騎練陣容，近年都有啲本地薑決定退居幕後，好似黎海榮已經轉任希廐高級騎馬人，早過佢掛靴師弟蘇狄雄依家仲做埋副練添。

咁今季情況又點？筆者初步估計未必有騎師選擇掛靴，甚至係馬會都唔想有騎師選擇走。點解？咪就係因為唔夠人囉。數數騎師表，依家喺香港長駐嘅騎師只得22個，咁一場賽事最多14隻馬跑，都仲有8個騎師冇坐騎，照計夠用啦。但唔好忘記行船跑馬三分險，騎師係極度容易受傷，然後就係停賽，同埋有時又有啲會請假出外跑大賽，咁隨時一次賽事又無4、5位騎師，隨時得番17、18個，咁係咪好忟水，同埋有部分係重磅騎師，唔係隻隻馬都可以騎到，所以若然再多1、2個本地薑唔玩，就算下季只係多一位見習生加入戰團，都可能唔夠騎師用。

不過，汰弱留強嘅極致就係，即使最終馬會唔想話唔發牌畀啲成績差嘅騎師，但呢類騎師可以自己決定唔玩。就以巫顯東為例，今季只得2W，累積獎金係314萬多啲，萬一佢決定交番個牌畀馬會，轉往幕後發展，其實都好正常。而後生啲嘅陳嘉熙近年都係唔多支持，今季只得5場頭馬，就算佢話唔玩，大家都唔太意外，咁萬一少咗兩位騎師，試問依家馬會又可以去邊度搵人補充呢？呢個世界唔係有太多湯普新，明知下風都肯過嚟同你玩。講到尾，香港馬圈唔算大，仲要汰弱留強，搞到只得強強對決，係咪真係咁好睇呢？

■山無陵